В Теткино восстановили электроснабжение после обстрела со стороны ВСУ

Отопление вернули в дома более чем 80% жителей, отметили в правительстве региона

КУРСК, 26 января. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное накануне в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино в Курской области, восстановлено. Отопление вернули в дома более чем 80% жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Электроснабжение, нарушенное в результате вчерашнего обстрела, восстановлено для всех потребителей поселка Теткино. Аварийные бригады сегодня весь день занимались устранением повреждений теплотрассы. На данный момент отопление восстановлено в домах более чем 80% жителей. Утром бригады продолжат работы", - сказали в пресс-службе.

Приграничный поселок Теткино накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ, из-за повреждения теплотрассы в домах жителей было отключено отопление, частично в населенном пункте также отсутствовало электроснабжение.​​​​

После обстрела выявили более 30 разбитых окон в многоквартирных домах, частично повреждены фасады и крыши. К ремонту кровель приступят сразу после оценки их состояния и определения характера повреждений. Окна планируют заменить в течение 10 дней.

Как отметили в пресс-службе, на текущей неделе в приграничных районах Курской области завершили ремонт еще 10 частных домов. Всего с начала специальной военной операции строители восстановили 35 многоквартирных и 817 частных домов, 2 магазина, 7 социально-культурных объектов в пяти муниципальных образованиях Курской области.