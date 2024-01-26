Путин считает важным повышать эффективность региональных систем здравоохранения

По словам президента, также важно "совершенствовать оказание медпомощи, особенно семьям с детьми, мамам, детям"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность повышения эффективности региональных систем здравоохранения, в том числе первичного звена.

"Подчеркну, важно повышать эффективность региональных систем здравоохранения, включая первичное звено, совершенствовать оказание медпомощи, особенно семьям с детьми, мамам, детям. Это, как известно, один из самых чувствительных вопросов для граждан", - сказал глава государства на совещании по развитию агломерации Санкт-Петербурга.