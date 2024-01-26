Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии вручения премии "Золотой орел"

По словам президента, нынешнее поколение артистов бережно хранит уникальное наследие предшественников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", отметив, что современное поколение артистов и режиссеров бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". <...> Отрадно, что нынешнее поколение артистов и режиссеров, художников и сценаристов бережно хранит уникальное творческое наследие предшественников. Вас объединяют увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать содержательные, интересные работы, отвечающие строгим критериям подлинного мастерства и художественного вкуса", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что нынешнее мероприятие - особое, оно проходит в год 100-летнего юбилея легендарного "Мосфильма". "Здесь, в стенах одной из старейших киностудий страны, всегда царил дух созидания и смелого новаторства, зарождались и крепли великие традиции отечественного киноискусства", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что нынешнее торжество пройдет в праздничной атмосфере, подарит всем присутствующим добрые, незабываемые впечатления. Он также поздравил лауреатов с большим, заслуженным успехом и пожелал участникам и гостям новых достижений, вдохновения и всего наилучшего.