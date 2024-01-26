Хуснуллин сообщил о планах создать единую цифровую платформу по строительству

По словам вице-премьера, она позволит упростить и повысить эффективность принимаемых градостроительных решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Единая цифровая платформа, которая свяжет региональные государственные информационные системы и единую информационную систему "Стройкомплекс.РФ" Минстроя России, может появиться в РФ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга.

"В дальнейшем предлагаем сформировать единую цифровую платформу, которая увяжет региональные государственные информационные системы и единую информационную систему "Стройкомплекс.РФ" Минстроя России, а также обеспечит интеграцию с Национальной системой пространственных данных и Единой электронной картографической основой Росреестра", - сказал он.

По словам Хуснуллина, платформа позволит упростить и повысить эффективность принимаемых градостроительных решений, в том числе в увязке с развитием всей инфраструктуры. "Просили бы Вашего поручения проработать этот вопрос вместе с регионами применительно к их территориям", - обратился он к президенту РФ Владимиру Путину.

Хуснуллин также отметил, что главная задача стройкомплекса РФ - создавать комфортные условия проживания граждан, обеспечивать их необходимой инфраструктурой, комплексно подходить к обновлению населенных пунктов и увязывать между собой все программы по всем видам строительства.