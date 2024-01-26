Семье погибшего в СВО волгоградского офицера Кондрашкина передали звезду Героя России

По информации властей, Андрей Кондрашкин с позывным "Дунай" с первых дней СВО находился в зоне боевых действий

ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Звезда Героя России передана семье погибшего в зоне проведения специальной военной операции полковника Андрея Кондрашкина из Волгоградской области, сообщила администрация города Камышина.

"Семье гвардии полковника Андрея Владимировича Кондрашкина от имени президента России передали высшую награду нашей страны - "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении мэрии.

По информации властей, Андрей Кондрашкин с позывным "Дунай" с первых дней СВО находился в зоне боевых действий. Он командовал 56-й отдельной Гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригадой (2020-2021), которая базировалась в городе Камышин. Полковник погиб 16 сентября 2023 года.

Указом президента РФ от 16 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Андрею Владимировичу Кондрашкину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В Камышине имя Героя России увековечено на памятном знаке мемориала Защитникам Отечества.