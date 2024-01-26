Онлайн-марафон по экопривычкам начался на выставке "Россия" на ВДНХ

Итоги марафона подведут 8 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийский онлайн-марафон "Экосистема экопривычек", начавшийся в пятницу в рамках Дня экологии на выставке "Россия" на ВДНХ, продлится до 8 февраля. Все желающие смогут поделиться своим опытом внедрения экологичных привычек, сообщает пресс-служба движения "Экосистема".

"Экология - это про будущее. Всегда все экологические привычки приводят к позитивным результатам. Нет более благородного дела, чем то, что делают люди, вовлеченные в экологию. Хочется сказать спасибо всем, кто выбрал экологию для себя как хобби, основную профессию или волонтерство. Этот очень важный экомарафон позволит нашу страну и нашу планету сделать чище. Призываю всех и каждого делиться своим опытом внедрения экологических привычек, ведь это, действительно, несложно. Разделять отходы, выключать за собой свет, экономно расходовать воду, давать вещам вторую жизнь и многое другое. Давайте дадим старт этому правильному экологическому марафону", - заявила замглавы российского правительства Виктория Абрамченко, открывшая марафон.

Для участия в онлайн-марафоне достаточно поделиться в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписью со своей бережливой привычкой, указав хештег #экосистема_экопривычек. Итоги марафона подведут 8 февраля в рамках Дней федеральных органов исполнительной власти на выставке-форуме "Россия". По итогам онлайн-марафона будет создан обучающий видеоролик: популярные экопривычки и механика их внедрения. Его покажут на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе 29 февраля - 7 марта.

"Фокус внимания на экологической культуре становится важным элементом развития институтов гражданского общества и нормой жизни всего населения нашей страны. Наше движение объединяет 10 тысяч участников в 72 регионах нашей страны. Я надеюсь, что марафон создаст атлас экологических привычек россиян и станет новым импульсом в приобретении новых полезных экопривычек для каждого", - заявила сопредседатель движения "Экосистема" Александра Рябых, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" создано в мае 2023 года. Движение ведет деятельность по семи ключевым направлениям (экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, лес и климат, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация) в 72 регионах страны и объединяет более 10 тысяч участников. Главная цель движения - формирование эколого-патриотического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.