В работе Microsoft Teams в США произошел сбой

По информации сервиса Downdetector, большая часть сообщивших о проблемах пользователей испытывает трудности с работой приложения

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Проблемы в работе корпоративной платформы Microsoft Teams наблюдаются в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, большая часть сообщивших о проблемах пользователей испытывает трудности с работой приложения (65%). Второй по распространенности ошибкой указывается соединение с сервером (28%), еще 7% заявили о неполадках в работе сайта.

Проблемы наблюдаются также при попытке воспользоваться сервисом для установки программ Microsoft Store.