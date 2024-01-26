В цитадели Нарын-Кала в 2024 году начнут крупные археологические раскопки

В настоящее время в ландшафтном парке в Дербенте идут раскопки общей площадью около 800 кв. м

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Масштабные археологические раскопки проведут в 2024 году в Дербенте на территории крепости Нарын-Кала. Об этом сообщил глава города Рустам Пирмагомедов в прямом эфире ЦУР Дагестана.

"В этом году мы планируем начать масштабные раскопки внутри крепости Нарын-Кала, порядка одного гектара. Разрешение получено, а спонсировать эти работы будет благотворительный фонд "Возрождение", они продлятся в течение пяти лет. И мы надеемся, что мы, наконец, сможем установить точный и реальный возраст, восстановить историческую справедливость", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, в настоящее время в новом ландшафтном парке в Дербенте идут крупные археологические раскопки общей площадью около 800 кв. м. "Их (раскопки - прим. ТАСС) можно заметить во время прогулки вдоль крепостной стены", - добавил глава Дербента.

О цитадели

Цитадель расположена на Дербентском холме над узким проходом между восточными отрогами Кавказского хребта и Каспийским морем. Архитектурный комплекс является частью Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад.