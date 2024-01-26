В Дагестане заработал штаб общественной поддержки

В мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки Республики Дагестан заработал в Махачкале. В мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

Площадка станет местом притяжения активистов и волонтеров, запуска новых партийных проектов и реализации текущих инициатив. Здесь будут проводиться встречи с представителями общественных объединений, органов власти, круглые столы, лекции, дискуссии, семинары и мастер-классы.

Штаб состоит из оборудованного мультимедийного зала для работы и обучения, спикер-зала, зоны круглых столов и молодежной зоны.

"Мы вместе хотим добиться того, чтобы Дагестан стал чище, лучше, богаче. <…> Я думаю, мы на правильном пути и все трудности преодолеем", - сказал Меликов на открытии штаба.

В этот же день Меликову презентовали молодежную площадку Штаба общественной поддержки, где будут проходить встречи с интересными гостями, благодаря которым молодые люди смогут получить для себя новые знания и компетенции в различных сферах. Первая встреча прошла с участником СВО.

Здесь же главе Дагестана представили проект "Запомним своих!". Его цель - увековечивание памяти погибших участников СВО.