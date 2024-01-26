В Ростове-на-Дону в 2024 году может возобновить работу визовый центр Испании

С сентября 2023 года заявления на визу в страну принимаются только в московском визовом центре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Визовый центр Испании в Ростове-на-Дону, который приостановил прием заявлений в октябре 2023 года, может возобновить работу в 2024 году. Об этом сообщила помощник почетного консула королевства в Ростове-на-Дону Ирина Бандурина на ежегодном приеме для глав дипломатических учреждений и консульского корпуса, аккредитованного на территории Ростовской области.

"Мы оказываем услуги консультационного характера гражданам Испании, находящимся на нашей территории по разным вопросам, а также гражданам России. Очень часто вопросы связаны с визами. К сожалению, испанский визовый центр в Ростове-на-Дону закрылся в октябре, очень надеемся, что возобновит работу в 2024 году", - сказала она.

С сентябре 2023 года "по техническим причинам" заявления на визу в Испанию принимаются только в московском визовом центре до дальнейшего уведомления. Об этом сообщалось на сайте центра. Конкретные причины приостановки приема заявлений в регионах России указаны не были.