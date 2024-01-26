В Ярославской области три вуза откроют направления по работе с беспилотниками

Губернатор Михаил Евраев ранее сообщал, что научно-производственный центр по разработке компонентов для БПЛА создадут в регионе в 2025 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Ярославские вузы начнут подготовку специалистов по созданию и запуску беспилотников, новые направления появятся в связи с созданием в регионе научно-производственного центра по разработке компонентов для БПЛА. Об этом сообщил ТАСС глава Министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрий Юнусов.

"Точно появятся новые направления в сфере образования. Беспилотниками заинтересовались наши университеты, три вуза активно включились в работу - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева и Ярославский государственный технический университет. На базе этих вузов появятся новые направления, специальности, в первую очередь - инженерные", - сказал Юнусов.

По его словам, вопрос участия вузов в подготовке кадров для нового проекта прорабатывается. Научно-производственный центр беспилотников планируют создать в Рыбинске.

"В городе сильная инженерная база, там находится РГАТУ - университет, который победил в конкурсе на развитие передовой инженерной школы (ПИШ). Сейчас в Рыбинске начинается проектирование кампуса мирового уровня "Меркурий", строительство будет идти при поддержке Совета безопасности и президента России", - сказал министр.

Юнусов также отметил, что серьезной опорой в развитии инженерной школы станут предприятия госкорпорации "Ростех", работающие в Рыбинске, а также активно развивающийся в городе малый бизнес. "Рыбинск, после того, как там появятся кампус, передовая инженерная школа и научно-производственный центр, с учетом его промышленного потенциала, может стать настоящим техноградом, включающим все возможности для развития беспилотных авиационных систем", - сказал Юнусов.

Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал ТАСС, что научно-производственный центр по разработке компонентов для беспилотных летательных аппаратов создадут в Ярославской области в 2025 году.