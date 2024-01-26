Ярославская область передала в Петербург более 105 тыс. данных о семьях блокадников

Они стали частью проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Архивисты Ярославской области передали в Санкт-Петербург более 105 тыс. сведений о людях, эвакуированных из блокадного Ленинграда в регион. Проделанная работа стала частью проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"На Петербургском экономическом форуме с моим коллегой Александром Бегловым договорились о совместном проекте "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой". Наши архивисты проделали огромную работу: собрали уникальные данные, нашли более 800 документов и передали Санкт-Петербургу более 105 тыс. сведений о людях, которые приехали из блокадного Ленинграда в Ярославскую область", - написал Евраев.

По словам губернатора, базы данных объединили, жители региона могут узнать о судьбе своих близких. В 2024 году Ярославская область продолжит работу по сбору и передаче данных об эвакуации жителей блокадного Ленинграда.

"Ярославская область в годы Великой Отечественной войны приняла больше всего ленинградцев, а для многих стала вторым домом. И сейчас наши регионы по-прежнему имеют теплые дружеские и даже братские связи, и мы работаем над их укреплением и расширением", - отметил Евраев.