Французские фермеры продолжат протесты, несмотря на предложения властей

Глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо призвал протестующих не применять насилие

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Фермеры по всей Франции продолжат манифестации с требованием лучших условий труда и повышения доходов, несмотря на объявленные премьер-министром страны Габриэлем Атталем предложения правительства. Об этом заявил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо в эфире телеканала TF1.

"С сегодняшнего вечера будут происходить передвижения ", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей блокировке автострад вокруг Парижа. Он пояснил, что часть фермеров уедут "отдыхать", другие останутся. Руссо призвал сторонников "не применять насилие и избегать крайностей". Он заверил, что фермеры хотят как можно скорее вернуться к работе, но "не могут уйти без конкретных ответов" на свои вопросы.

"Того, что было сказано сегодня вечером, недостаточно. Нужно идти дальше", - сказал он. Он отметил, что правительство не уделило внимания вопросу пенсий аграриев, которые остаются одними из самых низких в стране. По словам лидера FNSEA, заявленные премьер-министром Габриэлем Атталем меры решают в основном проблемы жителей Окситании - южного региона страны, откуда начались демонстрации. "Я рад за них, но во Франции еще много людей, которые ждут решений", - сказал Руссо, добавив, что готов продолжить общение с главой правительства уже завтра утром. Глава ассоциации Jeunes agriculteurs ("Молодые фермеры") Арно Гайо в эфире телеканала BFMTV также подтвердил, что их сторонники продолжат манифестации. Отдельные представители движения намерены взять паузу, но протесты продолжатся на протяжении субботы и воскресенья.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь анонсировал серию мер по упрощению бюрократических процедур и защите работников сельскохозяйственной сферы в республике в ответ на озвученные ранее требования профсоюзов. Ближайшие три недели, по его словам, станут "месяцем упрощения" бюрократических процедур. Среди прочего Атталь упомянул и одно из главных требований фермеров - отказ от повышения цен на топливо для спецтехники. Комментируя массовые демонстрации фермеров, он заявил, что считает их гнев "здоровым", но выразил сожаление в связи с неоправданным насилием, которое применяют некоторые участники акций.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По данным Национальной федерации профсоюзов фермеров, по состоянию на вечер пятницы в протестах принимали участие 72 тыс. фермеров, которые выехали на дороги 85 из 96 департаментов на 41 тыс. тракторов.