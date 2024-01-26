Шувалов считает, что роботы могут заменить человека, и люди должны этого опасаться

В будущем человечеству следует принять решение об ограничении возможностей искусственного интеллекта и робототехники, отметил председатель ВЭБ.РФ

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Роботы в будущем смогут заменить человека, и людям стоит опасаться развития прогресса по такому сценарию. Такое мнение выразил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со школьниками, студентами и молодыми преподавателями в Казани.

"Я думаю, [робототехника] может [полностью заменить человека]. Надеюсь, этого не произойдет, человечество вовремя остановится", - сказал он.

По мнению Шувалова, пример пандемии продемонстрировал, что люди не всегда ведут себя разумно и умеют делать выводы из сложившихся ситуаций. "Остается уповать только на умы отдельных лидеров. [Председатель КНР] Си Цзиньпин - умный, [президент РФ Владимир] Путин - умный, но это не значит, что все человечество смогло оценить все риски и противостоять будущим пандемиям, приняв правильные решения", - добавил глава ВЭБ.РФ.

Машинные возможности, по его мнению, с одной стороны - благо, с другой стороны - "изменят человеческую суть". "Вообще, в принципе, люди должны этого опасаться. Станет жить легче, операции будут лучше и так далее, но <...> будущие поколения, они перестанут быть такими людьми, как мы", - отметил Шувалов.

Он уточнил, что в будущем человечеству следует осознать и принять решение об ограничении возможностей искусственного интеллекта и робототехники.