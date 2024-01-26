В Калининградской области отменят критерии нуждаемости для поддержки многодетных семей

В соответствии с президентским указом, меры поддержки будут унифицированы

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области отменят определение критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки многодетным семьям. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Этот год указом президента определен Годом семьи. Вчера с Владимиром Владимировичем Путиным эту тему обсуждали. Подписанный им указ закрепляет статус многодетной семьи, меры поддержки будут унифицированы по всей стране. Мы работу уже ведем, нормативно-правовая база будет скорректирована. В частности, для оформления региональных мер социальной поддержки многодетных семей будут отменены критерии нуждаемости, чтобы не было необходимости предоставлять справки и подтверждать доход. Единственное исключение - земельные участки. Это не наши полномочия, а муниципальные. Поэтому рассматривается возможность возобновления выплаты взамен земельного участка", - отметил Алиханов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

С учетом критериев нуждаемости - имущественной и финансовой обеспеченности семьи - в области назначался ряд социальных выплат, в частности единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на ребенка, областной и дополнительный областной материнский (семейный) капитал, ежемесячная денежная выплата многодетной семье.

Население Калининградской области в 2018 году превысило 1 млн человек и продолжает расти: в регионе насчитывается 260 тыс. семей, из которых 180 тыс. - это семьи с детьми.