На северо-востоке Китая открывается фестиваль-ярмарка "Сделано в России"

В мероприятии примут участие более 70 компаний РФ

ШЭНЬЯН /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" открывается в северо-восточной провинции Ляонин в Китае. Выставка пройдет в городах Шэньян и Далянь и завершится 4 февраля.

В мероприятии примут участие более 70 российских компаний, среди которых производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие.

Гости ярмарки смогут оценить продукцию российских производителей, послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.

Церемония открытия ярмарки в Шэньяне пройдет 27 января, в Даляне - 28 января. В первый день выставки состоится автограф-сессия российской фигуристки, чемпионки Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анны Щербаковой. В заключительный день артисты балетной труппы Мариинского театра дадут гала-концерт в Большом театре Даляня. Они исполнят фрагменты балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова и "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Выступления пройдут в сопровождении Китайского симфонического оркестра. За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Овсяников.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годы. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.

Ранее полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун заявил на пресс-конференции, посвященной мероприятию, что проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" позволит китайским потребителям узнать российскую продукцию и будет способствовать расширению торговли между двумя странами.