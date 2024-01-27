Канал "Россия" покажет трансляцию концерта к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Концерт-реквием пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прямую трансляцию концерта-реквиема, который пройдет в Санкт-Петербурге в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, можно будет посмотреть на телеканале "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Концерт-реквием пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 27 января - в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. "Прямая трансляция мероприятия начнется в 21:00 на телеканале "Россия" и медиаплатформе "Смотрим", - сообщили в пресс-службе.

Ведущими вечера станут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Художественным и музыкальным руководителем концерта-реквиема в 14 актах выступил народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет. Сцена станет символом Ленинграда, а дорога, которая будет пролегать через всю "Газпром Арену", на разных этапах концерта станет рекой Невой, "Дорогой жизни", Шлиссельбургской трассой.

Участие в концерте примут артисты и музыканты Владимир Федосеев, Константин Хабенский, Владимир Машков, Ильдар Абдразаков, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд, SHAMAN, артисты Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, Сводный хор Санкт-Петербургской духовной академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и другие.

Со сцены прозвучат стихотворения Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Юрия Воронова, воспоминания писателя-фронтовика Даниила Гранина, а также сочинения композиторов Арама Хачатуряна и Дмитрия Шостаковича.

В качестве почетных гостей на концерт приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны.