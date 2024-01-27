Вильфанд сообщил, что на выходных в Москву придет "настоящая зимняя"

Ожидаются минимальное количество осадков, штилевой ветер и комфортная для прогулок температура воздуха, рассказал научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Настоящая зимняя" погода ожидается в Москве в выходные дни после оттепелей на рабочей неделе. Прогнозируется минимальное количество осадков, штилевой ветер, а температура будет комфортной для прогулок, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на субботу температура по Москве ожидается на уровне минус 5-7 градусов, днем - от 3 до 5 градусов ниже нуля. Ветер будет слабый, восточный около 3-4 метров в секунду, также небольшой снег. Хорошая погода для отдыха, для прогулок", - сказал он, отметив, что давление начнет расти и составит 751 мм рт. ст.

Вильфанд рассказал, что в Московской области ночная температура будет на уровне 5-10 градусов ниже нуля, а днем - минус 3-5 градусов.

Метеоролог отметил, что в четверг и пятницу температурный фон был на 6 и на 3 градуса выше нормы соответственно, а в воскресенье он придет в норму и будет соответствовать многолетним значениям. Температура в ночь на воскресенье прогнозируется на уровне 10 градусов ниже нуля, дневная - около минус 5 градусов.

"По сравнению с четвергом давление подрастет на 25 мм рт. ст. Погода будет облачная, но с прояснениями, солнце будет видно, ветер штилевой. Преимущественно без осадков, то есть снега не будет совсем, но снега и так достаточно, поэтому это будет такая настоящая зимняя хорошая комфортная погода", - добавил он. В Подмосковье в ночь на воскресенье температура воздуха составит от 14 до 10 градусов ниже нуля, а днем - минус 3-8 градусов.