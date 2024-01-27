Во Франции задержали пенсионера по подозрению в управлении ресурсами для педофилов

По версии следствия, 64-летний мужчина администрировал два форума, на которых общались педофилы из разных стран, пишет газета Le Parisien

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала в Страсбурге пенсионера, которого подозревают в управлении несколькими платформами в даркнете, на которых распространялся контент для педофилов. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По версии следствия, 64-летний Клод Б. администрировал два форума, на которых общались педофилы из разных стран. Бывший специалист по информационным технологиям, который сейчас уже является пенсионером, до сих пор не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

При обыске у него обнаружили около десятка компьютеров и 200 жестких дисков, содержимое которых все еще изучается. Тем не менее следователи уже обнаружили изображения и видео с незаконным контентом. Газета подчеркивает, что это первый подобный случай, когда удалось обнаружить администратора такой крупной платформы во Франции. При этом расследование было начато после сигнала "иностранной спецслужбы".

Задержанному пенсионеру предъявлено обвинение в "администрировании интернет-платформы, позволяющей совершать незаконные транзакции", в случае подтверждения которого ему грозит тюремное заключение сроком 5 лет и штраф в размере €150 тыс. Кроме того, следователи обнаружили на его компьютерах информацию о возможных "преступлениях на сексуальной почве, совершенных в реальном мире": мужчину подозревают в насилии в отношении 15-летних подростков и растлении малолетних из его ближнего круга общения, также он общался с несовершеннолетними из Бельгии и ФРГ, предлагая им обмениваться нелегальными фото и видео.