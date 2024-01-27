Турпоток в Самарскую область вырос на 21,3% в 2023 году

Регион посетили 3 млн 111 тыс. человек

ТАСС, 27 января. Более 3 млн туристов посетили Самарскую область в 2023 году, это на 21,3% больше показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2023 году туристский поток на территории Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил 3 млн 111 тыс. человек. Это на 21,3 % выше показателя 2022 года (2 млн 564 тыс. человек). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, чаще всего в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей. Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд рублей, это на 46,9% больше, чем в 2022 году, а за последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

"Туристический поток в Самарской области с каждым годом увеличивается. Сегодня регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество - это природное богатство и неповторимое течение реки Волги. Именно здесь Волга делает поворот на 180 градусов, создавая территории для отдыха на ее берегах, а также возможность любоваться красотами, двигаясь по ее акватории", - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Для развития туристской инфраструктуры в Самарской области реализуется государственная поддержка общественных и предпринимательских инициатив. В 2023 году регион вошел в топ-5 среди субъектов РФ по размеру суммы финансирования из федерального бюджета, удалось поддержать 78 проектов в сфере туризма на сумму 299,12 млн рублей.

Кроме того, в регионе реализовали программу по проектированию туристского кода центра города Сызрань, благоустроили общественные пространства, создали условия для комфортного пребывания туристов в исторической части города.