В Мурманской области из-за метели закроют дорогу Кола - Серебрянские ГЭС

Ограничат также подъезд к селу Териберка

ТАСС, 27 января. "Мурманскавтодор" предупредил о закрытии автодороги Кола - Серебрянские ГЭС, а также подъезда к селу Териберка 27 января из-за усиления ветра и метели. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

"С 06:00 будут закрыты проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136 + 570 и автоподъезд к селу Териберка км 0 - км 38+260 по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости)", - говорится в сообщении.

Подъезд к Териберке - единственная возможность добраться по суше до села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги перекрывают из-за непогоды.