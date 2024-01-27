Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

Бывший президент США назвал вердикт суда "абсолютно нелепым" и заявил, что будет его обжаловать

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бывший американский лидер должен будет выплатить $7,3 млн для возмещения морального вреда, $11 млн - за репутационный ущерб и еще $65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в 8 раз превышает сумму выплаты в $10 млн, которой изначально добивалась Кэрролл.

Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения решения. Он покинул его около 16:00 по местному времени (00:00 27 января мск).

Это уже второе судебное разбирательство по этому делу, речь шла только о размере выплат писательнице, которая дополнила иск, указав, что высказывания Трампа мешают ее карьере и наносят моральный вред. Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.

Реакция Трампа

Трамп назвал абсолютно нелепым решение суда присяжных. "Абсолютно нелепо! Я решительно не согласен с обоими вердиктами и буду подавать апелляции на всю эту идущую от [президента США Джо] Байдена охоту на ведьм, направленную на меня и Республиканскую партию", - написал он в Truth Social.

Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что истинная причина судебного преследования экс-президента заключается в том, что "Трамп лидирует в предвыборных опросах". "Мы наблюдаем нарушение нашей судебной системы", - сказала она журналистам после оглашения решения присяжных. Трансляцию ее выступления вел телеканал CNN.

Об иске Кэрролл

В мае прошлого года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл. Тогда суд постановил, что экс-хозяин Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.