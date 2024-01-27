Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы почти во всех регионах России

Потепление связано с перемещением циклона по Северному Ледовитому океану

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Температурный фон с субботы и до конца следующей недели прогнозируется в среднем на 3-4 градуса выше нормы практически на всей территории РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Исключением станет лишь Чукотка, где температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса", - сказал он.

По словам метеоролога, на юге европейской части России, в Западной Сибири, Якутии и Иркутской области температура будет на 1-2 градуса выше нормы. "А в остальных регионах - повыше, особенно на севере европейской России, Западной Сибири, Урала, Таймыра, Якутии - температура на 4-6 градусов выше нормы", - добавил он.

Вильфанд отметил, что потепление в северной части страны связано с перемещением циклона по Северному Ледовитому океану с запада на восток. Давление в центре циклона крайне низкое, "оно будет отличаться примерно на 30 мм ртутного столба от нормы". Деятельность циклона принесет очень сильные ветра в Мурманскую и Архангельскую области, на север Урала и на Новую Землю.