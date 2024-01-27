Число бюджетных мест в российских вузах выросло на 8% за восемь лет

По данным Минобрнауки, в 2023 году в вузах РФ на бюджетной основе обучались 2 094 897 человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число студентов, обучающихся за счет бюджетных средств в российских вузах, с 2016 года выросло на 154 тыс., или 8%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Количество студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, в 2023 году в сравнении с 2016 годом увеличилось на 154 тыс. человек (8%). По данным Минобрнауки России, в 2023 году в российских вузах на бюджетной основе обучались 2 094 897 человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, существенный рост произошел по техническим направлениям подготовки. В частности, по направлению "Информатика и вычислительная техника" количество студентов-бюджетников выросло почти вдвое: с 93 тыс. до 166 тыс. По направлению "Информационная безопасность" количество студентов-бюджетников увеличилось на 77% - до 35,6 тыс., "Электроника, радиотехника и системы связи" - с 47 тыс. до 57 тыс., "Математика и механика" - с 33 тыс. до 43 тыс.

Как рассказали в министерстве, IT-направления показали наибольший прирост общего числа абитуриентов по сравнению с 2016 годом. Так, число поступающих на направление "Информатика и вычислительная техника" выросло почти вдвое. В 2023 году на него поступили 93 тыс. абитуриентов. На 86,7% также выросло число поступающих на "Информационную безопасность", на 47% - на "Компьютерные и информационные науки".