На Украине число новорожденных упало почти вдвое за семь лет

Самое резкое падение было зафиксировано в 2022 году - 24%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рождаемость на Украине неуклонно падает с 2012 года, за последние семь лет она сократилась почти вдвое. Такие данные приводит украинское издание "Страна" со ссылкой на данные министерства юстиции.

По его информации, в 2023 году родились 187 387 детей, что меньше предыдущего года на 11%. В 2017 году новорожденных было 364 тыс. Самое резкое падение было зафиксировано в 2022 году - 24%.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова констатировала, что страну ждет депопуляция, и она никогда не вернется даже к рубежу 40 млн, тем более не восстановится показатель 1991 года, когда в республике проживали 52 млн человек. Рассчитывать на возвращение всех уехавших украинцев, число которых вместе с трудовыми мигрантами, покинувшими страну до 2022 года, составляет 9 млн, не приходится, полагает специалист. В прошлом году Либанова предупреждала, что, если Украина не сможет вернуть всех уехавших женщин, общий коэффициент рождаемости в 2023-2024 годах упадет до 0,71, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире. Украина, по словам демографа, окажется в ситуации, когда "рождаемость уже не восстановится".

На днях в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, разрешающий множественное гражданство. По словам председателя комитета Рады по иностранным делам Александра Мережко, появление документа обусловлено серьезным демографическим кризисом, который ожидает Украину, цель законопроекта - предоставить возможность для миллионов выехавших за границу украинцев поддерживать связь со своей родиной.

Сокращение населения Украины

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точные данные о числе выехавших из страны в течение последнего года отсутствуют. Согласно данным, опубликованным 4 июля 2023 года Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. В свою очередь украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе 2023 года приводил основанные на официальных данных расчеты, согласно которым на начало прошлого года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн.