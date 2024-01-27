В единой агломерации городов Свободного и Циолковского планируют построить Центр инноваций

Его технологии и разработки предполагается внедрять на площадках космодрома и промышленных предприятиях

ТАСС, 27 января. Центр развития научных компетенций, IT-технологий и инноваций планируют создать в единой агломерации городов Свободного и Циолковского в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мастер-план ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Циолковского в привязке к городу Свободному разрабатывают по поручению президента России. Населенные пункты расположены рядом, что позволит комплексно развивать сервисную и социальную инфраструктуру. <...> В агломерации планируют создать Центр развития научных компетенций, IT-технологий и инноваций. Технологии и разработки центра смогут внедрять в дальнейшем на промышленных площадках космодрома и газохимического кластера, других предприятиях", - говорится в сообщении.

Рабочая группа по созданию мастер-плана определила направления для дальнейшего развития территории - наукоград, туризм, безопасный и комфортный город. Для создания комфортных налоговых и административных условий для предприятий предлагается создать на территории Циолковского территорию опережающего развития (ТОР). Также запланировано строительство индивидуальных и многоквартирных домов, благоустройство общественных пространств, развитие микрорайона Звездного и модернизация инфраструктуры.

Мастер-план агломерации амурских городов подготовят к весне. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего в рамках Восточного экономического форума, поручил продлить срок реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Свободного на пять лет - до 2030 года, а также включить в него мероприятия по развитию Циолковского.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее пояснял, что рядом с этими городами есть три значимых объекта: Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс и космодром Восточный. Динамика агломерации также будет связана со строительством крупнейших газовых проектов в рамках ТОР "Амурская", резидентами которой стали 47 компаний.