В посольстве РФ в США состоялся кинопоказ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

На мероприятие пришли соотечественники, дипломаты стран СНГ и журналисты

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Показ художественного фильма "Операция "Искра" из киноэпопеи "Блокада" режиссера Михаила Ершова состоялся в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как передает корресподент ТАСС, на мероприятие в российское посольстве пришли соотечественники, дипломаты стран СНГ, журналисты. В фойе киноклуба российской дипмиссии при содействии Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова была организована выставка, посвященная блокаде Ленинграда, присутствующим также были продемонстрированы кадры кинохроники, переданные властями города. На входе все желающие могли получить георгиевскую ленточку.

"Ленинград мы отстояли благодаря усилиям всего народа и, в первую очередь, конечно же, жителям, защитникам легендарного города", - обратился к зрителям перед кинопоказом посол РФ в США Анатолий Антонов, "Благодаря этим людям мы с вами живем сегодня здесь, можем встречаться, можем не думать о том, что было 80 лет тому назад, рассчитывая на то, что это в нашей жизни уже не повторится", - подчеркнул он. При этом, по словам Антонова, "несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", сегодня в Европе он "становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий".

"Мы никогда не забудем тех людей, которые отдали свою жизнь", - заявил посол РФ, отметив, что дипломаты намерены передать проживающим в США блокадникам памятные знаки, подготовленные администрацией Санкт-Петербурга. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам. С каждым годом их становится все меньше и меньше", - отметил Антонов. По инициативе главы диппредставительства РФ присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.