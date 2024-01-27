Власти Техаса вывезли 102,1 тыс. нелегальных мигрантов в другие части США

В рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией Lone Star правоохранительные органы штата также изъяли более 454 млн смертельных доз опиоида фентанила

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Из штата Техас в другие части страны были вывезены 102,1 тыс. нелегальных мигрантов c 2022 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте губернатора Техаса Грега Эбботта.

"Техас транспортировал более 12,5 тыс мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тыс. мигрантов - в Нью-Йорк с августа 2022 года, более 31,2 тыс. - в Чикаго с августа 2022 года, более 3,4 тыс. в Филадельфию с ноября 2022 года", - говорится в заявлении.

Еще более 16 тыс. мигрантов отвезли в Денвер и более 1,5 тыс. - в Лос-Анджелес. Кроме того, в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией Lone Star правоохранительные органы Техаса изъяли более 454 млн смертельных доз опиоида фентанила.

"Операция Lone Star по-прежнему позволяет бороться с опасными брешами, которые появились в результате отказа администрации [президента США Джо] Байдена обеспечить безопасность границ. Каждый задержанный или арестованный, каждая изъятая унция наркотиков в противном случае могли бы попасть в населенные пункты Техаса и всей страны из-за политики открытых границ президента Джо Байдена", - убежден губернатор штата. Ранее Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли бывший президент США Дональд Трамп, экс-постепрд США при ООН Никки Хейли, американский предприниматель Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.