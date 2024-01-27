Жапаров отметил подвиг защитников Ленинграда к 80-летию его освобождения от блокады

По словам президента Киргизии, "высокий дух советских воинов и твердая воля" жителей блокадного города сорвали все планы фашистов

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Совершенный жителями блокадного Ленинграда и его защитниками подвиг сорвал все планы фашистов. Об этом говорится в опубликованном обращении президента Киргизии Садыра Жапарова к жителям республики по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Высокий дух советских воинов и твердая воля жителей блокадного города, сорвавших страшные планы фашистских захватчиков, создали великую силу, объединившую советский народ. Освобождение Ленинграда от блокады стало одним из наиболее важных событий в истории Великой Отечественной войны", - заявил он.

По словам главы государства, в годы войны все жители республики "поддерживали блокадный Ленинград, направляя эшелон за эшелоном помощь в виде продовольствия и теплой одежды". "Несмотря на круглосуточную бесперебойную работу в тылу под девизом "Все для фронта, все для победы!" кровопролитную битву, более 16 тыс. человек, эвакуированных из блокадного Ленинграда в Кыргызстан, были приняты нашим гостеприимным народом как родные братья", - напомнил Жапаров.

Жители Киргизии часто усыновляли ленинградских сирот и сумели воспитать из них "достойных граждан". "Мы с гордостью вспоминаем историю матери Токтогон Алтыбасаровой из села Курменту Иссык-Кульской области, которая приняла 150 детей и воспитала их как своих, окружив их материнской любовью. Потомки тех, кто пережил артиллерийские обстрелы, голод и холод, а затем нашел убежище в Кыргызстане, должны помнить о значении этого дня", - подчеркнул президент.

Граждане современной Киргизии должны "почитать особый героизм тех, кто выдержал блокаду, кто защищал Ленинград ценой своей жизни". "Мы считаем своим долгом проявлять к ним постоянное уважение", - отметил киргизский лидер.

Жапаров напомнил, что уроженцы республики также принимали участие в защите блокадного города. "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады останется навсегда в наших сердцах. Более 4,5 тыс. соотечественников героически погибли в бою за свободу, и мы несем ответственность за то, чтобы сохранить память о них", - подчеркнул президент.