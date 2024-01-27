В Краснодарском крае к февралю укомплектуют реанимобиль для дельфинов

Он будет оснащен лабораторным оборудованием для биохимических и гематологических исследований проб крови животных, портативным УЗИ-аппаратом и многим другим

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Первый на Черноморском побережье Краснодарского края реанимобиль для оказания помощи выбрасывающимся на берег китообразным можно будет использовать уже в феврале, сообщила ТАСС научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа", кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

"То, о чем мы мечтали, постепенно воплощается в реальность. Пока еще у нас нет стационара, но зато уже на следующей неделе мы закончим монтаж необходимого для спасения и исследования здоровья китообразных оборудования в нашу машину скорой помощи. Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год, длится с весны до середины лета", - сказала она.

Реанимобиль будет оснащен лабораторным оборудованием для биохимических и гематологических исследований проб крови животных, портативным УЗИ-аппаратом и многим другим, что необходимо для оказания помощи в полевых условиях. В том числе расходники, лекарства для дельфинов, снаряжение для добровольцев, носилки, баллоны, складная ванна, предназначенная для ветеринарных манипуляций (в случае невозможности их проведения на мелководье), а в будущем - для транспортировки в стационарный центр, где впоследствии китообразные смогут пройти лечение для дальнейшего выпуска в море.

"Задача специалистов реанимобиля - быстро оценить состояние животного, поставить предварительный диагноз для оказания ему ветеринарной помощи, либо - паллиативной (в наиболее тяжелых случаях), чтобы облегчить последние часы жизни. Решения будут приниматься коллегиально специалистами, специализирующимися на ветеринарии морских млекопитающих. И совместно с врачами местных ветклиник и обученными волонтерами - оказываться помощь", - пояснила Денисенко.

Как рассказала ТАСС директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей, приобретение и оснащение первого на Кубани реанимобиля для дельфинов стало возможно благодаря поддержке меценатов и ряда неравнодушных организаций. Это, в частности, "VK Добро" и БФ "Код добра", компания Island Soul и ее основатель Дарья Судорженко, часовая компания "Слава". В течение сезона выбросов на черноморском побережье Краснодарского края помощь может потребоваться от 1 до 20 больным дельфинам. На горячую линию центра поступают звонки, и специалистам нужно как можно быстрее добраться до находящегося в опасности морского животного.

"В 2022 году на черноморском побережье погибло около 600 китообразных, основной причиной гибели стала эпизоотия вирусной инфекции. 20 тяжело больным дельфинам, выбросившимся на берег в крайнем критическом состоянии, мы оказали ветеринарную и паллиативную помощь. В таких случаях очень сложно помочь, чаще всего китообразные погибают, но бывают и чудесные случаи спасения: шесть дельфинов нам удалось выходить и сопроводить в море. Минувший год был спокойным как следствие эпизоотии - после вспышек всегда наступает временное затишье. Каким будет текущий год, сложно сказать, но мы будем готовы к оказанию оперативной помощи", - добавила собеседница агентства.

О китообразных РФ

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Черноморская афалина и азовка (или азово-черноморская морская свинья), занесены в Красную книгу России, белобочка - в Красную книгу Республики Крым. Это означает, что виды находятся под угрозой исчезновения и требуются комплексные меры по их защите и сохранению.

Начиная с апреля 2018 года, "Дельфа" создала горячую линию, куда поступают звонки о пострадавших и погибших дельфинах со всего побережья Краснодарского края.