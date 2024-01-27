Институт истории блокады разработает хрестоматию для школ о Ленинградской битве

Реализовать проект намерены к концу 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Институт истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) разработает хрестоматию для школ, посвященную Ленинградской битве, вражеской осаде и героической защите города в период Великой Отечественной войны. Как сообщил ТАСС глава института Никита Ломагин, пособие будет дополнением к существующим учебникам.

"Будем готовить хрестоматию или помогать готовить хрестоматию для так называемого регионального компонента школьных учебников, поскольку, к сожалению, про войну и блокаду в школьных учебниках очень мало сказано, про блокаду - практически всего лишь несколько страниц", - сказал Ломагин.

По его мнению, такое учебно-практическое издание будет интересно не только в Петербурге, Ленинградской области и на северо-западе страны, для которых история блокады - это общая память, но и для тех регионов, куда попадали эвакуированные ленинградцы в тот период. "Более 50 регионов принимали ленинградцев, тех, кто был эвакуирован, и им это тоже будет полезно и интересно", - отметил Ломагин.

Разработка хрестоматии может быть осуществлена к концу 2024 года. "Я думаю, что в течение года мы можем такую задачу реализовать", - добавил историк. В планах института также работа со школьными методистами. Для начала планируется в одном из районов Петербурга проинструктировать преподавателей, как преподносить эту тему ученикам.

Новые темы и другие планы

По словам Ломагина, недавно созданный Институт блокады развивается. Сейчас коллектив насчитывает 18 сотрудников. Среди основных направлений деятельности - публикация источников, изучение историографии, которая касается блокады, как отечественной, так и зарубежной. В своих исследованиях они охватывают все сферы, связанные с историей Ленинграда блокадного периода.

"Новые две темы, которые у нас в этом году появились и чем мы будем заниматься, - это армия народного ополчения и другие формы патриотических движений и массовых мобилизаций, которые были особенно заметны в 1941 году. И вторая тема - это так называемая Малая Дорога жизни [связывала Ленинград с Кронштадтом и Ораниенбаумом (ныне Ломоносов), отрезанными от большой земли двойным кольцом блокады]", - рассказал Ломагин.

Эти исследования необходимы для разработки концепции отдельного исторического проекта "Малая Дорога жизни" по поручению президента России Владимира Путина.

В мае институт планирует провести масштабную конференцию по теме освобождения территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Один из дней ее работы будет посвящен Ленинграду. Также в планах на 2024 год - несколько публичных лекций просветительского характера и 12 научных семинаров.

В 2020 году президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами дал поручение создать Институт обороны и блокады Ленинграда. Институт начал действовать 7 сентября 2021 года на базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда при участии Петербургского института истории РАН.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается как День ленинградской победы.