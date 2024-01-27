Посещаемость природных парков Волгоградской области за год выросла на треть

Наиболее популярными у туристов оказались "Волго-Ахтубинская пойма", "Донской" и "Щербаковский" парки

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Посещаемость природных парков Волгоградской области в 2023 году увеличилась на треть по сравнению с 2022 годом - до 135 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

"Экологический туризм в 2023 году привлек в природные парки Волгоградской области более 135 тыс. жителей и гостей региона. Это более, чем на 60% превышает показатель 2021 года (в 40 тыс. посетителей) и на 35% больше 2022 года", - сказали в комитете.

В тройке лидеров по посещаемости - природные парки "Волго-Ахтубинская пойма", "Донской" и "Щербаковский". В 2024 году планируется увеличить поток туристов, предпочитающих экологичный отдых на природе, благодаря развитию туристической инфраструктуры парков, созданию новых экотроп и маршрутов. Одно из важных направлений деятельности созданных в природных парках учреждений - организация экологического туризма для знакомства жителей страны и гостей из зарубежья с основными природными достопримечательностями волгоградского региона без ущерба экосистеме.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в настоящее время в регионе на территориях природных парков создано 58 туристических маршрутов, среди которых водные, конные, велосипедные, автомобильные и пешие туры. Кроме того, организовано 78 рекреационных объектов - оборудованные зеленые стоянки, места массового отдыха, смотровые площадки, места для рыбалки. Площадь особо охраняемых природных территорий Волгоградской области составляет около 1 млн га.