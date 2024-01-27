Матвиенко заявила, что идеи ксенофобии и антисемитизма нужно пресекать

Председатель Совета Федерации отметила, что так же как нельзя допустить и попыток оправдания преступников или искажения истории

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пагубные идеи шовинизма и ксенофобии должны пресекаться на корню, так же как нельзя допустить и попыток оправдания преступников или искажения истории. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Наш священный долг перед поколением победителей, перед теми, кто прошел тяжелейшие испытания заключением, оккупацией, рабским трудом и не был сломлен - не допустить даже малейших попыток оправдания преступников, искажения и переписывания истории. Необходимо пресекать на корню пагубные идеи агрессивного шовинизма, ксенофобии и антисемитизма. Мы всегда будем едины в своем твердом намерении противостоять этому злу и достойно отвечать на любые вызовы", - заявила спикер Совфеда.

Она отметила, что 27 января все с глубокой горечью вспоминают о миллионах людей, замученных в гетто и концлагерях, убитых в ходе карательных операций нацистского режима. "Чудовищные пытки, псевдонаучные эксперименты, массовые казни военнопленных, женщин, стариков и детей стали трагическим воплощением варварской сущности Третьего рейха. Такие акты насилия, ужасающие своей жестокостью и масштабом, непростительны и не имеют срока давности", - уверена Матвиенко.

Сенатор подчеркнула, что победа над фашизмом, решающий вклад в которую внес многонациональный советский народ, была оплачена "непомерно высокой ценой". "Поэтому сегодня особенно больно слышать о вопиющих фактах чествования нацистов и их пособников в угоду политическим интересам отдельных государств и конъюнктуре, в том числе со стороны бывших союзников по антигитлеровской коалиции", - констатировала председатель верхней палаты парламента.

"Вечный почет воинам-освободителям! Светлая память жертвам Холокоста", - заключила она.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.