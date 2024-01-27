В России умер впервые рожденный в искусственной среде обитания детеныш косатки

Ветврачи не проводили медобследования новорожденной, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления, чтобы не вмешиваться в установление детско-родительских отношений

ТАСС, 27 января. Детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания - в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" - умер. Причиной смерти стал врожденный порок сердца, сообщается на сайте центра.

"Москвариум скорбит о потере детеныша косатки Наи. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января малышка Наи погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать", - говорится в сообщении.

Ветеринарные врачи "Москвариума" не проводили медицинские обследования маленькой косатки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша. Специалисты считают, что проведение медпроцедур с косатками возможно только после установления контакта с тренерами, которые помогают животным выстроить доверительные отношения с ветеринарными врачами и спокойно реагировать на различные обследования.

"Несмотря на то, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды "Москвариума" направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи", - приводятся в сообщении слова главы ветслужбы "Москвариума" Ирины Суворовой. Она уточнила, что команда океанариума будет круглосуточно следить за состоянием Наи.

29 декабря 2023 года впервые в России косатка родила в "Москвариуме" детеныша около 2 м в длину и весом 150 кг.

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" - крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Обитателями 80 аквариумов являются более 12 тыс. морских и пресноводных животных со всей планеты. Среди редких животных, в частности, амазонские арапаймы и черепаха бисса. Посетители могут побывать на открытых тренировках байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, понаблюдать за кормлением акул, скатов, пираний.