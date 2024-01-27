Посол РФ: в России всегда будут помнить о вкладе Киргизии в освобождение Ленинграда

Николай Удовиченко также выразил признательность киргизским властям за внимание, которое они уделяют ветеранам Великой Отечественной и республиканскому обществу блокадников Ленинграда

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить о том вкладе, который внесли жители Киргизии в освобождение Ленинграда от блокады и победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в Бишкеке во время митинга-реквиема, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.

"Наш священный долг - пронести память о тех событиях через века. Мы, конечно, помним и всегда будем помнить о том вкладе, который внесла советская Киргизия в освобождение Ленинграда, достижение полной победы над фашистской Германией", - сказал он.

Посол также выразил признательность киргизским властям за внимание, которое они уделяют ветеранам Великой Отечественной и республиканскому обществу блокадников Ленинграда.

Помимо этого, Удовиченко поблагодарил Киргизию за предпринимаемые усилия по недопущению фальсификации истории.

Посвященный завершению блокады Ленинграда митинг-реквием состоялся в Бишкеке возле памятника блокадникам, установленном в парке им. Героя Советского Союза Даира Асанова. Участие в церемонии приняли представители мэрии города, Минобороны республики, дипкорпуса, ветеранских, общественных и молодежных организаций.

В годы войны из осажденного Ленинграда в Киргизскую ССР были эвакуированы около 16 тыс. человек, включая 3,5 тыс. детей. Многие из них остались сиротами и были усыновлены жителями республики. К примеру, Токтогон Алтыбасарова усыновила и вырастила 150 эвакуированных детей и подростков.