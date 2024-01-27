Володин считает, что идеология фашизма становится нормой для НАТО

Это может привести к новой мировой войне, заявил спикер Госдумы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Фашистская идеология становится нормой для руководства стран НАТО, что может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой. <…> Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал Володин в своем Telegram-канале в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По его словам, лидеры стран Запада "не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим [президента Украины] Зеленского". "Наш долг - защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц в истории страны, но вместе с тем и величайшим примером стойкости и силы духа людей. "872 дня нацисты пытались сломить, взять измором город и его жителей. От голода, массированных обстрелов и бомбежек погибло более миллиона человек", - отметил он. Володин добавил, что Великая Отечественная война "прошла через каждый дом, каждую семью", рассказав, что его дедушка погиб, защищая город Тихвин Ленинградской области.

"Благодаря мужеству и героизму советских солдат и офицеров, самоотверженности тружеников тыла Ленинград был освобожден от блокады, а фашистская Германия - разгромлена. Необходимо помнить об этом и передавать будущим поколениям правду о подвиге нашего народа", - написал Володин. Это особенно важно сегодня, потому что "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову", добавил Володин. Так, напомнил он, на Генеральной ассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. "Прежде всего это члены НАТО - США, Канада, Британия, Франция, Германия, а также их марионетка - Украина", - добавил спикер Госдумы.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.