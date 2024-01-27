Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда

Генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов указал, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России

БАНГКОК, 27 января. /ТАСС/. Участники группы "Би-2" будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.

"Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", - сказал он.

Генконсул РФ в Пхукете указал, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России. "Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии", - отметил он.

Суд города Пхукет в пятницу обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за выступление на концерте без разрешения на работу. В отделении туристической полиции провинции Пхукет, в свою очередь, указали, что "в Таиланде иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу", отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Участники "Би-2" были задержаны в среду в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета - прим. ТАСС) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). В ведомстве уточнили, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.