Нарышкин в Петербурге принял участие в открытии мемориальной доски историку Ковальчуку

В Ленобласти также откроют мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли мемориальную доску историку Валентину Ковальчуку (1916-2013 годы жизни). Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербургском институте истории РАН.

"Сегодня мы в день полного освобождения Ленинграда от немецко-фашисткой блокады отдаем дань памяти выдающемуся ученому, крупному военному историку, заслуженному деятелю науки Валентину Михайловичу Ковальчуку. Его имя известно, пожалуй, каждому, кто когда-либо обращался к истории ленинградской блокады и битвы за Ленинград. Только что мы открыли мемориальную доску Валентину Михайловичу Ковальчуку - символ нашей общей признательности за его огромный вклад в дело сохранения исторической памяти", - сказал Нарышкин.

Председатель РИО добавил, что вечером в Ленинградской области откроют мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. "Думаю, Валентин Михайлович по достоинству оценил бы этот шаг по восстановлению исторической справедливости", - сказал он.

В церемонии участвовал и президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Открытие памятной доски прошло в день 80-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней.

Валентин Ковальчук - заслуженный деятель науки России, выдающийся историк, один из крупнейших специалистов по истории Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Автор более 200 научных работ, освещающих важнейшие вопросы новейшей истории России, особенно истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

С 1960 года Ковальчук работал в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ныне - Санкт-Петербургский институт истории РАН).