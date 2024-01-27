В Казахстане возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

По официальным данным, по состоянию на май 2023 года в Казахстане проживало 78 жителей блокадного Ленинграда

АЛМА-АТА, 27 января. /ТАСС/. Жители Алма-Аты и представители общественных организаций республики возложили цветы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев к Вечному огню в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

"Великая Отечественная война затронула каждую казахстанскую семью. Мы такие даты должны чтить. Мы должны кланяться ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они сохранили мир и стабильность в обществе, они победили фашизм и спасли весь мир", - сказал журналистам председатель казахстанского координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров.

Ранее в генконсульстве России в Алма-Ате прошло чествование блокадников, проживающих в консульском округе. Им были вручены почетные знаки по случаю памятной даты.

По официальным данным, по состоянию на май 2023 года в Казахстане проживало 78 жителей блокадного Ленинграда.