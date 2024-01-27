На ВДНХ стартовала акция "Снежный десант Российских студенческих отрядов"

Ее участниками стали более 20 тыс. добровольцев из 82 регионов

Видеопоздравление генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова © ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант Российских студенческих отрядов (РСО)" стартовала на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе РСО.

"В Доме молодежи на Международной выставке-форуме "Россия" стартовала Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант Российских студенческих отрядов". Ее участниками стали более 20 тыс. добровольцев из 82 регионов страны", - говорится в сообщении.

"Снежный десант РСО" - акция, в ходе которой отряды добровольцев отправляются в отдаленные населенные пункты и помогают ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции. Ее идея появилась у студентов Алтайского политехнического и Горно-Алтайского государственного педагогического институтов еще в 1969 году. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами, устраивают для местных жителей спортивные соревнования и концерты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеоприветствии участникам отметила, что отряды в юбилейный год акции отправятся в исторически значимое место - совхоз "Булаевский" Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, где прошел первый трудовой сезон студотрядов в 1959 году. Также впервые будет организован выезд отряда "Снежного десанта" совместно с РЖД, участники которого в рамках 50-летия БАМа отправятся помогать ветеранам железнодорожного комплекса. По словам вице-премьера, с прошлого года в акции участвуют отряды из Донбасса и Новороссии. В 2024 году молодежь из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области будет помогать местным жителям и организует шефскую помощь.

"В этом году добровольческая акция Российских студенческих отрядов проводится в 55-й раз. Около 20 тыс. добровольцев отправятся помогать жителям сел, деревень в самых удаленных уголках нашей страны. За время проведения акции участники успеют посетить более 1 тыс. населенных пунктов. Одним из важных блоков работы в этом году станет помощь семьям участников специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева.

"Я вам желаю рвения неудержимого, чтобы энергия зашкаливала, я хочу, чтобы вы повторили подвиги, которые студенческие отряды в истории нашей страны уже продемонстрировали: они построили БАМ, КАМАЗ, Саяно-Шушенскую ГЭС, московское метро. Начиная с 1930-х годов агентство ТАСС сделало тысячи сообщений и опубликовало тысячи фотографий, на которых - героизм наших трудящихся, которые вместе со студентами обеспечивали невероятно высокие темпы роста. Сегодня у нашей страны абсолютно тот же этап, мы вновь должны всему миру продемонстрировать, на что мы способны", - сказал, обращаясь к участникам акции, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.