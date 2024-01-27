Жители Сысерти установили на въезде в город знак "Бажовск"

В населенном пункте родился писатель Павел Бажов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Знак "Бажовск" появился на въезде в Сысерть, где родился писатель Павел Бажов. Об этом сообщил ТАСС PR-специалист туркластеров Свердловской области Влад Бородин.

"27 января жители Екатеринбурга по приезде в Сысерть были удивлены тем, что ехали они в Сысерть, а приехали в Бажовск. Кажется, что кто-то слишком буквально понял фразу "ментально переименовываем город Сысерть в Бажовск…", которую опубликовывали на странице туристического информационного центра в интернете. Эта дорога - одна из самых оживленных на въезде в город, ежедневно тысячи людей заезжают в город и увидят знак", - сказал он.

По данным Бородина, знак "Бажовск" разместился прямо под знаком "Сысерть".

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" было опубликовано в 1938 году. 27 января исполняется 145 лет со дня рождения Бажова.