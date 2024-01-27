Нарышкин принял участие в возложении венка к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

Возложение состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Фигура Матери-Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто".

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году. Он был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. В братских могилах покоятся около 500 тыс. жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.