Объект был построен в 1928 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В Балашихе после реконструкции открыли стадион "Труд". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В городском округе Балашиха после реконструкции открылся стадион "Труд". Объект, построенный в 1928 году, был включен в госпрограмму "Строительство объектов социальной инфраструктуры" по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева", - сказали в пресс-службе.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, на территории стадиона "Труд" появился новый ФОК с универсальным и тренажерным залами, удобными раздевалками, а также залом с высокими потолками для художественной гимнастики. Также на стадионе обустроили футбольное поле с подогревом, чтобы ребята могли тренироваться круглый год, установили современное освещение. Основными спортивными направлениями комплекса являются бейсбол, футбол, баскетбол и художественная гимнастика.

В церемонии открытия стадиона "Труд" приняла участие олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, которая провела мастер-класс для юных спортсменов.