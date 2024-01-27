Генсек ОДКБ заявил, что народы помнят подвиг солдат и мужество защитников Ленинграда

Имангали Тасмагамбетов отметил, что сбережение исторической памяти и правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Народы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) спустя 80 лет после освобождения Ленинграда от фашистской блокады свято хранят память о героизме советских солдат и совместной борьбе против нацизма. Об этом говорится в приветствии генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова к участникам XIV Международной научной конференции "Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2023 года".

"Сегодня - 80 годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 79 годовщина освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. Вместе с участниками петербургской конференции все мы склоняем голову перед памятью жертв нацизма и мужеством непокоренного Ленинграда. Народы государств ОДКБ свято хранят историческую правду о Великой Отечественной войне и героизме советского солдата-освободителя, о совместной борьбе против нацизма и нашей общей Великой Победе", - говорится в приветствии, которое зачитал представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), где проходит мероприятие.

По словам Тасмагамбетова, сбережение исторической памяти и правды необходимо для строительства безопасного, достойного будущего государств Евразии и всего мира. "Уверен, что ваша конференция внесет свой вклад в такое строительство, будет способствовать объединению представителей разных стран во имя этой великой цели, поможет дальнейшей экспертной и практической работе на международных площадках, в том числе площадках Организации Договора о коллективной безопасности", - добавил он.

27 января исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться как День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.