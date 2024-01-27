Володин поздравил Золотова с днем рождения и отметил его вклад в обеспечение безопасности

Спикер Госдумы пожелал главе Росгвардии крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил директора Росгвардии Виктора Золотова с днем рождения и отметил его вклад в обеспечение общественной безопасности страны, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

"Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите вклад в обеспечение общественной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Многое делаете для решения задач, стоящих перед нашей страной", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте палаты.

Спикер Госдумы пожелал Золотову крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. "Ваш опыт, профессионализм, ответственное отношение к делу помогают добиваться поставленных целей", - добавил Володин.