Петербуржцы массово пришли на Пискаревское кладбище почтить память защитников города

У мест братских захоронений жители оставляли детские игрушки, свечи, а также один из главных символов стойкости Ленинграда - 125-граммовые кусочки хлеба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. У монумента "Мать-Родина" собралось огромное количество людей - колонна, в которой вместе прошли представители власти, волонтеры, семьи с детьми, а также защитники и жители блокадного города, растянулась на всю Аллею Памяти, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, в этом живом море людей, которые пришли на Пискаревское кладбище, мы видим величайшую дань уважения подвигу тех, кто защищал наш город, тех, кто его отстоял, кто не сдал его врагу. Мне кажется, что история блокады - это мощные духовные страницы нашей истории, силы человеческого духа, мужества, героизма и самопожертвования во имя Победы, которую мы все называем нашей, Ленинградской", - сказала журналистам принимавшая участие в церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Венок к монументу "Мать-Родина" также возложили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, делегации дружественных стран, представители регионов России, представители органов власти и общественных организаций Петербурга.

Многие после церемонии отправились к местам братских захоронений, где оставляли детские игрушки, свечи, а также один из главных символов стойкости Ленинграда - кусочки хлеба, весом около 125 г. Почти у каждого пришедшего на одежде можно было увидеть ленточки "Ленинградской Победы" в цветах медали "За оборону Ленинграда".

Аналогичные торжественно-траурные мероприятия прошли на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище и Невском мемориальном кладбище "Журавли", а также в других памятных местах и местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

"Сегодня такой памятный день - я, конечно, родилась после войны, но моя мама была блокадницей, с 1941 по 1946 год она была на лесозаготовках в Борисовой Гриве. Конечно, было голодно и холодно - зимой 1942 года умер мой дед, а летом того же года - бабушка - им не было даже 50 лет. Так что такой день сегодня - и праздничный, и одновременно траурный от этих воспоминаний", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из участниц церемонии Людмила Клочкова.

Пискаревское кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда - оно считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны. В годы блокады "Пискаревка" была северной окраиной Ленинграда, и массовые захоронения проводились здесь в первую и самую суровую блокадную зиму - в одной из братских могил, как установлено по документам, похоронен и старший брат президента России Владимира Путина Виктор, который умер от дифтерии зимой 1942 года.

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь создается мемориал "Мать-Родина", а в 2000 году основывается Аллея Памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе, поддерживая его жизнеспособность.