Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент возложил венок к монументу "Мать-Родина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась ровно 80 лет назад, глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина".

После установки венка у подножия памятника президент расправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову в знак скорби по жертвам блокады Ленинграда. В это время оркестр исполнил "Адажио" Валерия Халилова и песню "Ладога".

На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня президент также возложил цветы к одной из братских могил, где захоронен его родной брат Виктор, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.

Незадолго до этого Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Пискаревское кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище покоятся около 500 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда - оно считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны. В годы блокады "Пискаревка" была северной окраиной Ленинграда и массовые захоронения проводились здесь в первую и самую суровую блокадную зиму.

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь был создан мемориал "Мать-Родина", а в 2000 году основана Аллея Памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе, поддерживая его жизнеспособность.