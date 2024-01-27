Минприроды согласовало создание особо охраняемых локаций в Херсонской области

Выбор территорий осуществлялся с привлечением экспедиций

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Минприроды России подготовило документы для создания в Херсонской области особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщает информагентство ХАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подготовлены документы на создание ООПТ федерального значения в Херсонской области: Государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна, Черноморский государственный природный биосферный заповедник, национальный парк "Азово-Сивашский", национальный парк "Бирючий". В Запорожской области - Приазовский национальный парк, национальный парк "Великий Луг", - приводит ХАН сообщение пресс-службы.

В министерстве уточнили, что выбор территорий осуществлялся с привлечением экспедиций, которые были организованы в 2023 году учеными ВНИИ "Экология" и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.