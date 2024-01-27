В Херсонской области в 2023 году выстроили систему сбора мусора по российским стандартам

По данным Минприроды, в регион доставили 30 бункеров и 1,5 тыс. контейнеров

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Систему сбора мусора в Херсонской области в 2023 году выстроили по стандартам Российской Федерации, сообщает Херсонское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

"В Херсонской области в 2023 году выстроена система сбора твердых коммунальных отходов, отвечающая стандартам России. В регионе в этом направлении работает ГБУ "Экологический оператор Херсонской области", ежедневная работа по сбору и транспортировке ТКО налажена в большинстве муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что за год в регион доставили 30 бункеров и 1,5 тыс. контейнеров.