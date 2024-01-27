Ценные иконы из монастыря под Угледаром перевезли в безопасное место

Их вернут в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после того, как в районе села Никольское стабилизируется оперативная обстановка

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Наиболее ценные иконы Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское на юге Донецкой Народной Республики перевезены в безопасное место, сообщила ТАСС настоятельница святыни Анна Морозова.

"Нам удалось эвакуировать наиболее ценные иконы, которые хранились в стенах монастыря. Они сейчас в безопасном месте", - сказала настоятельница.

Она уточнила, что иконы будут возвращены на прежнее место после того, как в районе села стабилизируется оперативная обстановка.